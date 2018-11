Tesoro cancella aste titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

IlTesoro ha fatto sapere che le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 13 dicembre non avranno luogo. La decisione è stata presa in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento. Tutte le altre aste del mese di dicembre si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.