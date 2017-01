Tesoro: al via emissione di un nuovo BTP 15 anni

Titta Ferraro 17 gennaio 2017 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a un opool di banche - Banca IMI, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC (che opera con il nome di NatWest Markets - il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP benchmark a 15 anni con scadenza 1° settembre 2033. "La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato", rimarca una nota del MEF.