Tesoro Usa su Italia: meglio se risolvesse problemi all'interno dell'Eurozona

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe meglio se l'Italia e altri paesi dell'Eurozona cercassero di risolvere i loro problemi senza apportare grandi cambiamenti al blocco dell'euro, di cui fanno parte. E' quanto ha detto un funzionario del dipartimento del Tesoro, stando a quanto riportato da Reuters.Parlando ai giornalisti, il funzionario ha sottolineato che il Tesoro Usa sta monitorando attentamente il caos politico che ha colpito l'Italia, non ritenendo tuttavia che la volatilità dei mercati italiani e l'eventuale impatto sistemico possano essere fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti.In gno caso, "sarebbe meglio se (l'Italia) cercasse di risolvere le sue questioni all'interno dell'Eurozona, senza apportare cambiamenti significativi al blocco. E sicuramente gli italiani possono farlo".Il funzionario ha sottolineato infine che non è chiaro chi rappresenterà l'Italia alla riunione del G7 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali che si svolgerà nella tre giorni di giovedì, venerdì e sabato a Whistler, in Canada.