Tesoro: Def 2018 si limiterà ad aggiornamento previsioni economiche e di finanza pubblica

Titta Ferraro 8 marzo 2018 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Il DEF 2018 si limiterà al solo aggiornamento delle previsioni e del quadro tendenziale di finanza pubblica. In una nota il Ministero del Tesoro sottolinea la necessità di fare chiarezza su quale sia la natura dei documenti che il Governo è obbligato a presentare in Parlamento, con particolare riferimento alla distinzione tra i contenuti descrittivi e i contenuti programmatici.Il Governo dovrà presentare il Documento di Economia e Finanza alle Camere entro il 10 aprile. Qualora il 10 aprile il Parlamento non avesse ancora espresso un nuovo Governo, l’attuale Esecutivo provvederà all'adempimento di legge, consapevole che alcuni di questi contenuti implicano impegni per il futuro che il Governo attuale non può assumere.Pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è al lavoro per predisporre doverosamente il DEF 2018 limitandosi alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale. Al momento non viene formulato alcun nuovo obiettivo né tanto meno viene ipotizzato alcun nuovo impegno.