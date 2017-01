Tesoro: BTP 15 anni collocato per 6 mld euro, rendimento lordo a 2,53%

Luca Fiore 18 gennaio 2017 - 18:39

MILANO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che l’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 15 anni, con scadenza 1° settembre 2033 tasso cedolare annuo 2,45% (pagato in due cedole semestrali), si è chiusa con l’emissione di titoli per 6 miliardi di euro.



Il titolo è stato collocato a 99,131, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,530%.



Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole, ING Bank e Royal Bank of Scotland.