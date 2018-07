Tesmec rafforza la propria presenza in Kuwait

Luca Fiore 2 luglio 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Tesmec ha annunciato di aver firmato un accordo strategico di Joint Venture contrattuale con la società del Kuwait Saba Group International General Trading and Contracting Co per la gestione congiunta di progetti di sbancamento e scavo in trincea da eseguirsi all’interno del Paese.Il primo progetto già avviato è il South Al Mutlaa - Phase 2, il cui valore è pari a circa 5,35 milioni di euro, di cui circa 3 di competenza Tesmec per la fornitura a noleggio dei trencher, la vendita delle parti di ricambio e il supporto di personale altamente qualificato del Gruppo nell’ambito delle attività di esecuzione.“L’accordo conferma la strategia vincente intrapresa dal Gruppo Tesmec, basata su innovazione tecnologica e attività di servizio, oltre che sulla presenza diretta sui mercati più importanti. Questo modello di business, infatti, rafforza il presidio di un mercato strategico quale il Kuwait, grazie alla gestione congiunta con un partner locale e al maggior controllo dell’attività nel Paese”, riporta la nota della società. “Il Governo del Kuwait, infatti, sta investendo grandi risorse, che al 2020 saranno pari a oltre 28 miliardi dollari, per la realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali”.