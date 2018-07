Tesla alza prezzi in Cina dopo avvio dazi: Model S costerà oltre 20.000 $ in più

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Tesla rivede al rialzo il listino prezzi per il mercato cinese della Model S e Model X rispettivamente di circa $ 22.600 a $ 37.600. La decisione arriva nel fine settimana dopo l'imposizione delle tariffe sulle auto importate, secondo quanto riportato dal sito Electrek.Tesla non produce ancora nessuna delle sue auto elettriche in Cina, anche se stava progettando di creare una struttura nella zona di libero scambio di Shanghai. Venerdì, gli Stati Uniti e la Cina hanno imposto dazi sui beni del paese avversario per 34 miliardi di dollari.