Terremoto Centro Italia: in arrivo 1 miliardo a famiglie e imprese per la ricostruzione

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 12:58

È in arrivo 1 miliardo di euro destinato a famiglie e imprese per la ricostruzione nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Per erogare le risorse il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre a un prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei) che a sua volta trasferirà le risorse alla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che attraverso il sistema bancario provvederà a veicolarle a famiglie e imprese. La sottoscrizione dell’accordo ha avuto luogo al Tesoro, alla presenza del ministro Pier Carlo Padoan e del commissario straordinario del governo per la ricostruzione del sisma 2016, Vasco Errani. I fondi saranno utilizzati a coprire i costi per il recupero e la messa in sicurezza delle abitazioni danneggiate, delle imprese e delle strutture produttive (come magazzini, capannoni, beni strumentali, scorte e simili).Il miliardo reso disponibile rappresenta parte della cifra complessiva di 5 miliardi di finanziamenti già approvati per la ricostruzione post terremoto nel Centro Italia. Nel dettaglio, 4 miliardi sono stati deliberati da Cdp a favore del settore privato (famiglie e imprese), di cui uno è fornito dalla Bei con l’operazione odierna. Inoltre la Bei ha deliberato un finanziamento per 1 miliardo da destinare direttamente per la ricostruzione degli edifici pubblici (scuole, ospedali, tribunali, uffici amministrativi e simili) che sarà perfezionato a breve.