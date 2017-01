TerniEnergia entra nel settore cybersecurity e rafforza l’attività sulle smart grid

Luca Fiore 23 gennaio 2017 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Softeco Sismat, digital company del Gruppo TerniEnergia, è il coordinatore del progetto di ricerca “Anastacia” cofinanziato nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020, che vedrà impegnato per 36 mesi un consorzio di 14 partner di 7 paesi europei tra cui Thales, Atos, Ericsson e CNR. Il progetto, rileva TerniEnergia, ha ricevuto con un contributo di circa 4 milioni di euro e prevede costi complessivi superiori a 5,4 milioni.



“Il progetto Anastacia si propone di rispondere ai nuovi e inaspettati rischi di vulnerabilità e sicurezza, che non possono essere risolti con le soluzioni di sicurezza attualmente disponibili, attraverso la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in campo di una soluzione olistica che supporti affidabilità e sicurezza by-design per i Cyber Physical Systems (CPS) basati su IoT and architetture cloud virtualizzate”, riporta la nota della società.



A Softeco Sismat è stato inoltre assegnato il ruolo di capofila per la seconda fase del progetto di ricerca SmartGen, finanziato con circa 1,3 milioni nell'ambito della Ricerca di Sistema Elettrico. “Il progetto prevede l’introduzione di tecnologie di accumulo (storage Toshiba) sulla rete di distribuzione della città di Sanremo gestita da Amaie”.



In avvio di ottava TER segna un -0,58% a 0,938 euro.