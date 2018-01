TerniEnergia, ceduti due interventi di efficienza energetica in Sicilia e Torino

Valeria Panigada 8 gennaio 2018 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

TerniEnergia ha finalizzato la cessione alla società Genera di due interventi di efficienza energetica. Si tratta dell’impianto illuminotecnico di un cementificio in Sicilia e dell’intervento di energy saving su un immobile a Torino. Le cessioni prevedono un corrispettivo di 480mila euro (Sicilia) e di 1,7 milioni (Torino), comprensivi di 1 milione di debiti verso fornitori e 170mila euro per lavori ancora da realizzare. Per TerniEnergia l’operazione rappresenta un nuovo passo verso il riposizionamento strategico, che prevede l’alienazione di asset non strategici per favorire la focalizzazione su attività a maggiore valore aggiunto tecnologico.