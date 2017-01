TerniEnergia: acquisito l’88% di Wisave, società operante nell’Internet of Things

Luca Fiore 2 gennaio 2017 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

TerniEnergia ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione dell’88,22% di Wisave, società operante nel settore Internet of Things (IoT). Il 78,22% del capitale è stato acquisito da Italeaf mentre il restante 10% da Energy System.



Il prezzo di compravendita per il 78,22% delle azioni è stato di 0,62 milioni di euro mentre il 10% è stato ceduto per 85 mila euro.