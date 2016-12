TerniEnergia: accordo di partnership con l'inglese JuicePower, titolo prende il volo

Valeria Panigada 30 dicembre 2016 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

TerniEnergia ha sottoscritto oggi un accordo di partnership con l'inglese JuicePower, per lo sviluppo e la costruzione di impianti di generazione di energia rinnovabile e delle infrastrutture di gestione dell’energia. Non solo. L'accordo prevede anche di supportare JuicePower nella gestione del suo portafoglio-clienti con sistemi intelligenti di gestione dell’energia e sviluppare una organizzazione locale in India per sostenere la realizzazione di progetti, con i team locali di fornitori e subappaltatori. La notizia viene accolta bene dal mercato: subito dopo l'annuncio il titolo TerniEnergia scatta in avanti segnando un rialzo fino a 7 punti percentuali, per poi rallentare leggermente a un +6,4%.

La collaborazione tra TerniEnergia e JuicePower partirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di realizzare un progetto-pilota di isola energetica intelligente che includa impianti di generazione energetica (solare o ibrido), sistemi di storage, sistemi di back-up e stabilità (generatore elettrico), telecontrolli intelligenti, integrazione con i sistemi locali di controllo e connessione.