TerniEnergia: accordo con Estra fa volare il titolo

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di rialzo per il titolo TerniEnergia, in aumento del 9,05% a 0,4715 euro. A scatenare gli acquisti è stato l’annuncio della cessione di due rami d’azienda relativi a interventi di efficienza energetica a Estra Clima Srl, società del Gruppo Estra.“I rami d’azienda oggetto di cessione, con i relativi debiti finanziari e commerciali, sono riferiti a due interventi di efficienza energetica illuminotecnica per conto di due Amministrazioni comunali toscane, comprendenti la gestione integrata e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione”, si legge nella nota della società.Il valore dei due rami ceduti è pari a 1,4 milioni di euro al lordo del debito relativo al leasing finanziario sull’impianto di uno dei due comuni per 0,45 milioni (comprensivo di IVA) e dei debiti commerciali pari a circa 0,25 milioni, nonché del valore di alcuni lavori da eseguire a carico di Estra Clima per circa 0,17 milioni. Il pagamento verrà corrisposto per cassa.“Per TerniEnergia l’operazione rappresenta un nuovo, rilevante tassello del Piano di risanamento e rilancio, volto a completare, nel medio periodo, la trasformazione della Società in una smart company e il superamento dell'attuale situazione di tensione finanziaria del Gruppo, sulla base delle linee guida strategiche individuate dal Consiglio di amministrazione”.