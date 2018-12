Terna valuta cessione asset in America Latina

simone borghi 6 dicembre 2018 - 15:02

Terna starebbe valutando la possibilità di vendere i propri asset in America Latina. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui il gestore italiano di rete elettrica avrebbe intenzione di focalizzarsi maggiormente sul mercato interno. L’operazione, secondo Bloomberg, è ancora in una fase iniziale e non sono state prese decisioni definitive riguardo ad eventuali asset da mettere in vendita.All’inizio del 2018 Terna ha dichiarato nel suo piano industriale che punta a concludere i progetti avviati in America Latina e di concentrare le proprie attività internazionali sull'Europa, facendo dell'Italia un polo energetico del mediterraneo. La società investirà un massimo di 300 milioni di euro (340 milioni di dollari) sulle attività internazionali nell’arco di piano, che va dal 2018 al 2022.Terna, che ha un valore di mercato di circa 10 miliardi di euro, realizza reti per la trasmissione di energia elettrica in paesi come Uruguay, Brasile e Perù. In base all’ultimo bilancio disponibile del 2017, i ricavi delle attività internazionali di Terna sono stati di 91,7 milioni di euro, pari a circa il 4,1% delle vendite totali dell'azienda.Oggi il titolo Terna cede circa l’1% a 4,9 euro, tra i meno penalizzati a Piazza Affari con il Ftse Mib che arretra del 2,7%.