Terna: salgono consumi energia elettrica a febbraio

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

A febbraio la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,3 miliardi di kWh, in aumento del 4,2% rispetto ai volumi dello stesso mese del 2017. Lo rende noto Terna sottolineando che la performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura. La domanda del primo bimestre del 2018 è in crescita dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo del 2017. A parità di calendario il valore è +0,2 per cento.A livello territoriale, la variazione tendenziale di febbraio 2018 è stata ovunque positiva: +3,9% sia al Nord che al Centro e +5% al Sud.