Terna: piano interventi per favorire sicurezza ed efficienza rete elettrica in Veneto

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Laregione Veneto e Terna hanno sottoscritto un accordo di programma per interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo, si legge in un comunicato, è quello di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del Veneto e il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici dello scorso novembre tramite la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture elettriche regionali. In tal senso, il Veneto e Terna si impegneranno ad adottare le più avanzate modalità di collaborazione, che prevedono una stretta e piena partecipazione delle Amministrazioni locali e della popolazione nella definizione delle azioni e degli interventi necessari sui vari territori. La nota informa che l’accordo prevede "un ingente ammontare di investimenti per la realizzazione di interventi cruciali sulla rete elettrica del Veneto, di cui il più significativo è il progetto di razionalizzazione tra Venezia e Padova per un impegno di oltre 400 milioni di euro".