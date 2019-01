Terna: lanciata emissione green bond per 250 mln di euro

Daniela La Cava 11 gennaio 2019 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Terna ha annunciato ieri sera di avere lanciato un'emissione obbligazionaria green in euro, a tasso fisso, nella forma di private placement per un totale di 250 milioni di euro, come riapertura dell’emissione obbligazionaria comunicata al mercato il 16 luglio 2018 ed effettuata il 23 luglio scorso. Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8.000.000.000 euro, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s e “BBB+” da Fitch. I titoli, aventi durata originaria pari a 5 anni, durata residua pari a 4 anni e 6 mesi e scadenza in data 23 luglio 2023, pagheranno una cedola pari all’1,000%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,787%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap e con uno yield pari a 1,05%, leggermente inferiore a quello dell’emissione di luglio 2018.I proventi netti dell’emissione, precisa Terna in una nota, saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti. eligible green projects della società, individuati o da individuare in conformità ai cosiddetti “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association. La strategia di terna si conferma dunque orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders.