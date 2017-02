Terna: investimenti al centro del Nuovo Piano , dividendi in crescita del 3% al 2021

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Terna ha presentato nel primo pomeriggio il Piano Strategico 2017-2021. Il gruppo guidato da Matteo del Fante dopo aver centrato tutti gli obiettivi del fiscal year 2016 ha rilanciato sugli obbiettivi al 2012.



Più nel dettaglio, la strada maestra tracciata dal nuovo piano si chiamerà investimenti. Terna ha infatti progettato investimenti per circa 4 miliardi di euro per i prossimi 5 anni (+30% rispetto al precedente piano). Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica.



Secondo le nuove guidance i ricavi sono visti in aumento a 2,3 miliardi nel 2012, mentre nello stesso periodo l’Ebitda crescerà a circa 1,7 miliardi, con una crescita media annua (Cagr) del +2 per cento.



Ultimo ma non per importanza il punto sui dividendi. La dividend policy del gruppo segnerà, secondo il piano, una crescita del 3% fino al 2021.