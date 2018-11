Terna: in crescita domanda elettricità, +2,1% a ottobre 2018

Alessandra Caparello 30 novembre 2018 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Cresce del 2,1% nel mese di ottobre 2018 rispetto ad un anno fa la domanda di elettricità in Italia arrivando a 26,9 miliardi di euro. Lo rivela Terna secondo cui la performance della domanda di energia elettrica ha risentito del calendario e della temperatura. Da una parte quest'anno, infatti, ottobre ha avuto un giorno lavorativo in più (23 rispetto a 22) ma ha fatto registrare una temperatura media mensile superiore di oltre 1 grado rispetto a ottobre 2017.Nei primi dieci mesi del 2018 la domanda elettrica è pari a 269 miliardi di kWh, in crescita dello 0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e a livello territoriale si registra +1,9% al Nord, +2,1% al Centro e +2,6% al Sud.