Terna, firmato closing per acquisizione di due concessioni in Brasile

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Terna ha firmato il closing dell'operazione per l'acquisizione di due concessioni riguardanti la realizzazione ed esercizio di circa 4500 Km di infrastrutture elettriche in Brasile. Il perfezionamento dell'acquisizione porterà a due nuove linee nello stato del Rio Grande do Sul e nello stato del Mato Grosso. Il valore del contratto, che comprende i costi di sviluppo e la realizzazione delle opere, è di circa 180 milioni di euro. L'accordo rientra nella strategia di Terna per lo sviluppo di reti e infrastrutture elettriche all'estero.