Terna: firmato accordi per Interconnector Italia-Francia

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Terna e il consorzio “Interconnector Italia S.C.p.A.”, che raggruppa imprese private cosiddette "energivore" (consumatori industriali principalmente nei settori dell’acciaio, della carta e della chimica), hanno sottoscritto ieri gli accordi per la realizzazione e l’esercizio della parte privata del progetto di interconnessione elettrica in corrente continua a 320 kV che collegherà l’Italia con la Francia (Progetto “Interconnector Italia-Francia”).La conclusione dell’operazione, si legge in una nota, rappresenta la prima attuazione della legge 99/09 che, per lo sviluppo privato della capacità di interconnessione con l’estero, ha introdotto l’obbligo per le imprese energivore di finanziare e per Terna di realizzare linee elettriche di interconnessione “ai fini della realizzazione del mercato unico della energia elettrica”.