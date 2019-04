Terna costruirà linee elettriche in Brasile, accordo da 130 milioni di dollari

Valeria Panigada 12 aprile 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Nuovo accordo di Terna in America Latina. La società costruirà 350 km di infrastrutture elettriche in Brasile. Tramite la controllata Terna Plus, ha infatti firmato oggi un accordo con Construtora Quebec per acquisire la quota di controllo di due concessioni al fine di realizzare le linee elettriche nel paese sudamericano. Le due concessioni, che hanno una durata trentennale, porteranno alla costruzione di due linee per la trasmissione dell'elettricità nello stato del Minas Gerais, rendendo la rete più efficiente e sicura. Il valore complessivo del contratto, comprensivo dei costi di sviluppo e di realizzazione delle opere, è di circa 130 milioni di dollari.