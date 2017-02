Terna: conti 2016 sopra le attese, centrate le guidance aziendali

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Terna ha diffuso nel primo pomeriggio i conti del fiscal year 2016. Secondo i numeri snocciolati dal management il gruppo ha riportato ricavi per 2,1 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con quanto emerso nel 2015 quando erano stati registrati 2,08 miliardi di ricavi.



L'Ebitda (Margine Operativo Lordo) è stato pari a 1,54 miliardi di euro, in linea con il dato del 2015 (1.539 milioni di euro) e leggermente superiore alla guidance (1,53 miliardi di euro).



Sul fronte patrimoniale il gruppo di Matteo Del Fante ha riportato un indebitamento finanziario netto di circa 8miliardi di euro, in linea con il dato registrato a fine 2015 (8.003 milioni di euro). In questo quadro il titolo sale di oltre un punto percentuale a 4,416 euro.