Terna: calano consumi energia elettrica a novembre

17 dicembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Calano a novembre i consumi di energia elettrica. Secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,3 miliardi di kWh, mostrando un calo dell'1,4% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito, spiega Terna in una nota, dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, a parità di giorni lavorativi (21) novembre ha fatto registrare una temperatura media mensile superiore di quasi 2°C rispetto a novembre del 2017. La domanda elettrica dei primi undici mesi del 2018, pari a 295,3 miliardi di kWh, risulta in crescita dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2017.