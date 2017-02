Terna, acquistate due concessioni in Brasile per esercizio reti elettriche

Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Terna, attraverso la controllata Terna Plus, ha firmato oggi un accordo con Planova, società brasiliana impegnata nella realizzazione di opere civili e infrastrutturali, per acquistare due concessioni e realizzare reti elettriche nel Paese sudamericano per circa 500 chilometri. Le due concessioni, che avranno una durata di 30 anni, porteranno alla costruzione di 158 km di nuove linee nello stato del Rio Grande do Sul e 350 km nel Mato Grasso. Il valore complessivo del contratto, viene precisato nella nota diffusa oggi, è di circa 180 milioni di dollari. Terna sarà titolare di concessione ed esercizio della linea, mentre tutte le attività di sviluppo, progettazione e costruzione saranno affidate a Planova. Il closing del contratto è subordinato alle autorizzazioni necessarie e all'ottenimento di tutti i permessi per la costruzione delle infrastrutture.