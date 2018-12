Tensioni manovra, Salvini tentato da opzione elezioni anticipate a marzo

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2018 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

"A Palazzo Chigi la crisi non è più considerata un tabù e ora la Lega è tentata dal voto a marzo". Così il titolo di un articolo del quotidiano La Repubblica, secondo cui il vicepremier leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini starebbe valutando l'opzione delle elezioni anticipate nel marzo del 2019, qualche mese prima delle elezioni europee che si terranno a maggio.L'opzione è valutata in un momento in cui il sodalizio con il M5S fa fronte a diversi ostacoli, in primis la minaccia che Bruxelles apra una procedura di infrazione contro l'Italia, in assenza di correzioni significative alla manovra finanziaria.