Tenaris: pubblico ministero argentino chiede arresto preventivo di Paolo Rocca

Valeria Panigada 6 dicembre 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Le autorità argentine hanno chiesto l'arresto preventivo di tutti gli indagati, compreso il presidente e amministratore delegato di Tenaris, Paolo Rocca, nell'ambito delle indagini sul caso di corruzione. "La richiesta dei pubblici ministeri dell'Argentina - ha precisato Tenaris in una nota stampa diffusa questa mattina - non costituisce un ordine e non ha alcun effetto immediato".L'accusa per Rocca arriva dal giudice di prima istanza che conduce l'indagine circa i pagamenti effettuati dal gruppo Techint nel 2008 a un funzionario del Governo argentino. Il cosiddetto "caso Notebooks" è relativo alle presunte tangenti pagate dalla società per ottenere contratti dal governo della ex presidente Cristina Fernandez Kirchner.