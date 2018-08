Tenaris peggiore del listino, Trump esenta Sud Corea, Argentina e Brasile da dazi acciaio

michele fanigliulo 30 agosto 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Scivola in fondo al listino italiano Tenaris, cedendo il 2,7% a 14,62 euro. Performance legata alla decisione di Trump che ieri ha firmato un documento il quale esenta Corea del Sud, Brasile e Argentina sui dazi imposti lo scorso marzo sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.Buenos Aires inoltre sarà anche esente dai dazi sull’alluminio, infatti, come riportato dal comunicato del dipartimento del Commercio USA, "le società possono fare richiesta di esenzione per i prodotti sulla base di quantità o qualità insufficienti a disposizione dei produttori di acciaio e alluminio statunitensi. Il tal caso potrà essere garantita un'esenzione rispetto alla quota e non sarà dovuta alcuna tariffa".La notizia è negativa per Tenaris che produce tubi in acciaio negli USA e che vede proprio nella Corea del Sud un concorrente importante. Il Paese asiatico infatti è il primo importatore di tubi OCTG nel mercato americano. La scelta del Tycoon dunque potrebbe avere effetto negativo sui prezzi dei prodotti e dunque soprattutto sui margini di Tenaris.