Tenaris, jv con Severstal per impianto in Siberia

Daniela La Cava 5 febbraio 2019 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Tenaris ha annunciato di avere stretto un accordo per formare una joint venture con Pao Severstal per la costruzione di un impianto per la produzione di tubi saldati nella regione di Surgut nella Siberia occidentale. In base ai termini dell'intesa Tenaris deterrà una partecipazione pari al 49% nella joint venture mentre Severstal deterrà il 51 per cento. L'avvio del progetto è soggetto, si legge in una nota, alle approvazioni delle autorità in materia. L'impianto, che si stima richieda un investimento di 240 milioni di dollari e un periodo di costruzione di due anni, dovrebbe avere una capacità produttiva annuale di 300mila tonnellate."Grazie all'unione dei nostri punti di forza e del nostro impegno per l'eccellenza industriale, riteniamo di poter sostenere l'industria petrolifera russa e dell'area russa con un'alternativa di livello mondiale e molto competitiva per prodotti e servizi Octg di alta qualità - afferma Paolo Rocca, numero uno di Tenaris -. Come in tutte le nostre operazioni globali, cerchiamo di fornire soluzioni che aiutino a rendere le operazioni dei clienti più efficienti ed economicamente vantaggiose".