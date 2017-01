Tenaris in rialzo a Piazza Affari: per Equita crescita rig count Us positiva

Alessio Trappolini 23 gennaio 2017 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Mattinata tonica per Tenaris a Piazza Affari. Mentre il FTSE Mib fatica per mantenersi a ridosso della parità a 19.450 punti il titolo Tenaris avanza dell’1,3% a 17,25 euro. Secondo quanto riporta Equita in un report di questa mattina, la società oil services beneficia del significativo aumento del numero di rig count negli Usa.



Nel dettaglio, il numero di trivelle attive è salito da 35 a 694 unità, con una media da inizio anni pari a 673 unità, il 32% in più rispetto alla media dello scorso anno, ferma a 509 unità. Secondo gli esperti della Sim milanese “la notizia è positiva per Tenaris, perché il Nord America rappresenta il 31% del fatturato complessivo e il principale driver di crescita per i prossimi 2/3 anni”, viene sottolineato nel report.



Gli analisti che seguono il titolo stimano una crescita dei volumi pari al +28% per la società, “di cui il 70% guidato dagli Usa”.