Tenaris: corte d'Appello Argentina rovescia decisione su Paolo Rocca

Titta Ferraro 16 aprile 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

La corte d'appello argentina ha riesaminato la decisione preliminare del 27 novembre 2018 dei giudici di primo grado che coinvolgeva Paolo Rocca, presidente e ceo di Tenaris. E' stato così annullato il procesamiento sulla base dell'assenza di "motivi necessari e sufficienti per collegare il signor Rocca agli atti e sono necessarie ulteriori indagini sui pagamenti", riferisce Tenaris in una nota.L'indagine Notebooks Case è legata a un caso di corruzione in Argentina e su presunti pagamenti effettuati nel 2008 dal gruppo Techint, controllato di Tenaris, a un funzionario del governo argentino in cambio di commesse.