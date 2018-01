Tenaris brilla sul Ftse Mib, attesa per risultati indagine Usa su import acciaio

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Sono attesi entro il 15 gennaio i risultati della Section 232 sull'impatto dell'import nell'industria dell'acciaio. L'indagine è stata avviata lo scorso aprile e dovrebbe concludere se l'import nel settore dello steel, incluso quello relativo ai tubi OCTG, minaccia la sicurezza nazionale, e se saranno necessarie delle azioni in termini di tariffe e/o quote."L'eventuale imposizione (o raccomandazioni in tal senso) di dazi e/o quote sull'import in US da parte dei player coreani potrebbe migliorare lo scenario sui prezzi per Tenaris", commenta oggi Equita Sim che ha rating buy sul titolo con target prince a 15 euro. Gli USA rappresentano il 30% del fatturato di Tenaris.A Piazza Affari il titolo Tenaris sale dell'1,4% a 13,8 euro.