Tenaris: attività riprese in Texas dopo uragano Harvey, possibile impatto su vendite nel III trimestre

1 settembre 2017 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Tenaris ha fatto sapere che i suoi stabilimenti in Texas stanno riprendendo gradualmente le loro attività dopo il passaggio dell'uragano Harvey. Nel dettaglio, gli impianti di Houston, Freeport e Bay City non hanno subito danni elevati dalle inondazioni e riapriranno a partire da oggi. Tuttavia, le attività commerciali di Tenaris in Eagle Ford sono state colpite dall'uragano. Ciò, ha fatto sapere la società di Dalmine, potrebbe avere un impatto limitato sulle vendite in Nord America nel terzo trimestre dell'anno.