Telecom: straordinaria fase di turnaround aziendale, Flavio Cattaneo ringrazia

Flavio Cattaneo e Tim, "dopo l’esecuzione della importante e straordinaria fase di turnaround aziendale (fatta da tutti i trimestri positivi in ogni linea che dimostrano un importante lavoro di riorganizzazione dei processi interni, piano di efficienza sui costi no core, piano dei ricavi che ha portato la società a incrementare i clienti e i ricavi come mai raggiunti negli ultimi 10 anni, incrementare gli investimenti core portando la società a recuperare la leadership nel mobile (download) e coprire circa il 70 % del paese con la fibra), hanno di comune accordo deciso di risolvere consensualmente il contratto in essere". È quanto si apprende in una seconda nota diramata in serata da Telecom. Il gruppo di telecomunicazioni ha fatto sapere che "darà vita ad una seconda fase del piano di rilancio aziendale di tipo ordinario che prosegua verso gli obiettivi prefissati da Cattaneo, primo fra tutti il piano fibra"."La società ringrazia Cattaneo per l’importante lavoro svolto e universalmente riconosciuto che mai prima d’ora aveva visto un recupero tale da essere la prima società telco tra gli incumbent europei e statunitensi in termini di velocità di crescita di tutti i principali driver della top line e della profittabilità, oltre ad aver realizzato la maggior copertura in fibra", aggiunge la società. La nota termina con i ringraziamenti di Flavio Cattaneo verso la società e gli stakeholder.