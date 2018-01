Telecom ribadisce: "Ricorso tecnico, ma con governo buon rapporto"

alessandro chiatto 26 gennaio 2018 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

“Ilricorso è stato fatto per motivi tecnici, abbiamo ottime relazioni con Palazzo Chigi e andiamo avanti”. Parola di Arnaud De Puyfontaine, presidente di Telecom Italia e amministratore delegato di Vivendi, a margine di un convegno. Tim, quindi, ribadisce gli ottimi rapporti con il governo e la prosecuzione delle trattative e dice che il ricorso al capo dello Stato contro il provvedimento del golden power è stato presentato per motivi tecnici. A Giuseppe Recchi, che ieri ha annunciato la rinuncia alle deleghe operative, in particolare a quelle sulla sicurezza, De Puyfontaine ha fatto “i migliori auguri dopo che ieri mi ha annunciato che farà un nuovo lavoro incompatibile con l‘incarico sulla sicurezza di Tim”.