Telecom prova il rimbalzo, idea Open Fiber piace agli analisti

Titta Ferraro 23 gennaio 2019 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Timido tentativo di rimbalzo per il titolo Telecom Italia dopo il crollo delle ultime sedute che ha spinto il titolo sui minimi storici. Dopo un avvio ancora difficile e la discesa fino a quota 0,433 euro, adesso il titolo della maggiore tlc italiana segna un progresso dell'1% circa in area 0,45 euro.Il mercato guarda alle ultime indiscrezioni in vista del varo del nuovo piano il prossimo 21 febbraio. Secondo Bloomberg, il ceo Luigi Gubitosi starebbe esaminando le varie opzioni circa la rete della compagnia e avrebbe in programma di nominare degli advisor per studiare una joint venture o una fusione con Open Fiber, che vede Enel e Cdp azioniste di riferimento con il 50% ciascuna. CDP, secondo quanto riferito da Il Messaggero, potrebbe aspettare fino alla presentazione del piano il prossimo mese prima di decidere che posizione prendere.La possibilità di una fusione con Open Fiber è ben accolta dagli analisti di Fidentiis che ritengono questo un primo passo necessario per ottenere una remunerazione basata su RAB. Fidentiis rammenta che in passato si è parlato della possibilità che CDP decida di aumentare ulteriormente la propria partecipazione in Tim.