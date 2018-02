Telecom: mandato a ceo Genish per concludere cessione Persidera

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 22:01

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi a Milano, ha esaminato e valutato positivamente, a maggioranza, la proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i e Rai Way, considerando che la partecipazione non rappresenta un asset strategico per il gruppo tlc italiano. E' quanto si apprende in una nota stampa. Il board ha dunque dato mandato all'amministratore delegato Amos Genish per finalizzare l’operazione, fermo restando che ogni ulteriore eventuale offerta vincolante sarà presa in considerazione."In applicazione su base volontaria della disciplina per le operazioni con parti correlate, l’operazione è stata supportata dal parere del Comitato per il controllo e i rischi, reso a maggioranza dei suoi componenti", conclude la società.