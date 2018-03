Telecom in testa al Ftse Mib (+2,6%), da Elliott chiesta integrazione assemblea con revoca consiglieri

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione a Piazza Affari per il titolo Telecom Italia che si posiziona in vetta al Ftse Mib, con un rialzo di oltre il 2,6 per cento. In una nota stampa diramata in tarda mattinata il gruppo tlc guidato da Amos Genish ha annunciato di avere ricevuto dal fondo Elliott una richiesta di integrazione dell’agenda dei lavori dell’assemblea degli azionisti ordinari, convocata per il prossimo 24 aprile. In particolare, il fondo attivista chiede la revoca di sei amministratori: Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e Anna Jones. Le nomine indicate da Elliott sono: Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione di quelli revocati ai sensi del precedente punto all’ordine del giorno. "Il cda sarà convocato nei prossimi giorni per l’assunzione delle determinazioni di competenza", aggiunge Telecom Italia nella nota odierna.