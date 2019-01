Telecom: concluso con successo lancio bond a 5 anni

Daniela La Cava 9 gennaio 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha annunciato ieri sera di avere concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo e di euro e 250 milioni destinata a investitori istituzionali. La società guidata da Luigi Gubitosi precisa che il rendimento dell’emissione, pari a 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine settembre 2018 si attestava a circa il 4,4 per cento. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.