Telecom Italia vira in negativo e cede l'1,4% dopo conti 2017 e nuovo piano

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio positivo il Telecom Italia vira in rosso e cede oltre l'1,4% a 0,7616 euro. La maggiore tlc italiana ha presentato il piano industriale al 2020 con investimenti per 9 miliardi di euro in Italia. I ricavi sono visti stabili nel triennio, in linea con le attese di consensus.Ieri il titolo Telecom era schizzato in avanti di quasi il 6% in scia alla notizia del possibile ingresso nell’azionariato del fondo Elliott al fine di contrastare la strategia di Vivendi, azionista di riferimento della tlc italiana con quasi il 24% del capitale. Questa mattina l'ad di Telecom, Amos Genish, ha detto che il fondo Elliott è il benvenuto in Telecom e la società ascolterà eventuali feedback costruttivi.