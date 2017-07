Telecom Italia: uscita Cattaneo era già nei prezzi, attesi numeri trimestrali solidi (analisti)

Titta Ferraro 24 luglio 2017 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata con quotazioni in rialzo per Telecom Italia che sale di oltre il 2 per cento a quota 0,83 euro. Oggi si terranno il Comitato Nomine e Remunerazioni e a seguire il Cda. All'ordine del giorno del Consiglio di Tim figura la proposta di definizione consensuale dei rapporti tra l'azienda e l'a.d. Flavio Cattaneo.L'uscita di Cattaneo è "negativa per il breve periodo - rimarca Banca Akros - ma per lo più già digerita dal mercato date le continue voci. L'incertezza potrebbe essere equilibrata da un rapporto più positivo con il governo e sulla speculazione per eventuali corporate action (vale a dire la separazione della rete)".Gli analisti guardano anche al 27 luglio con l'arrivo dei conti del secondo trimestre. Banca Akros si attende una trimestrale solida con ricavi ed ebitda in crescita in Italia e in Brasile. I ricavi di gruppo sono attesi pari a 4,847 mld euro (+4,1%), con Ebitda a 2,127 mld (+5,6%) e utile netto di 378 milioni.