Telecom Italia tonica anche oggi, scenari M&A scaldano il titolo

Titta Ferraro 23 gennaio 2018 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Corre anche oggi Telecom Italia, già tonica alla vigilia dopo l’uscita dell’indiscrezione circa un abboccamento tra Orange e Deutsche Telekom per valutare una fusione alla pari. I colloqui, secondo quanto riportato da Le Monde, sarebbero intercorsi tra maggio e settembre, per poi tramontare soprattutto per una governance che sarebbe stata troppo sbilanciata a favore di Deutsche Telekom. “Le indiscrezioni suggeriscono che gli operatori di tlc stanno tornando a guardare a possibili consolidamenti extra-nazionali. In questo contesto Telecom Italia rappresenta chiaramente un possibile target anche se le norme sul golden power recentemente rafforzate e per la prima volta applicate su Vivendi rendono difficile pensare a un'operazione non concordata con il Governo”, commenta Equita Sim.