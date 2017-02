Telecom Italia: titolo in rosso all’indomani dell’apertura dell’istruttoria dell’Antitrust

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Giornata con il segno meno sul listino di Piazza Affari per il titolo Telecom Italia, in rosso del 2,61% a 0,803 euro.



Ieri sera l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato di aver avviato un procedimento istruttorio per possibile violazione dell’articolo 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza) nei confronti della società e di Fastweb.



Il procedimento è stato avviato a seguito della comunicazione con la quale le società hanno reso noto all’Autorità di aver sottoscritto un accordo volto alla costituzione di una impresa comune cooperativa denominata Flash Fiber con lo scopo di realizzare reti in fibra ottica in architettura FTTH (Fiber To The Home) nelle 29 principali città italiane.