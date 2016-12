Telecom Italia: titolo ancora in luce a Piazza Affari, guadagna il 2%

Alberto Bolis 27 dicembre 2016 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ancora in luce a Piazza Affari, dove mostra un progresso di circa 2 punti percentuali a 0,874 euro, risentendo ancora dei rumors che vedrebbero l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nell'azionariato del gruppo tlc, in un piano studiato dal Governo per difendere la compagnia da Vivendi, attuale azionista di maggioranza. Gli analisti di Equita hanno confermato il giudizio buy sul titolo Telecom Italia con target price a 1,25 euro.