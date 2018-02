Telecom Italia strappa a +5% dopo intesa Genish-Calenda, scorporo rete in arrivo

Titta Ferraro 7 febbraio 2018 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Seduta in crescendo per Telecom Italia che segna un balzo di oltre il 5% a quota 0,715 euro. A dare slancio al titolo della maggiore tlc italiana è stato il positivo incontro oggi al Mise tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e l'a.d. di Telecom Italia, Amos Genish. Quest'ultimo ha presentato il progetto relativo all'evoluzione del modello di separazione della rete che prevede la creazione di una nuova entità legale controllata totalmente da Telecom Italia.L'atteso scorporo della rete potrebbe quindi arrivare in coincidenza con l'approvazione del nuovo piano Telecom Italia il 6 marzo. Operazione che aprirebbe poi le porte a ulteriori sviluppi con il mercato che guarda soprattutto alla possibilità di una successiva quotazione della rete oppure una fusione con Open Fiber.