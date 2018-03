Telecom Italia: separazione rete aggiunge interesse all'equity story (analisti)

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 12:57

I numeri trimestrali diffusi ieri sera da Telecom Italia sono "un buon punto di partenza per la strategia a medio termine che sul mobile è chiaramente orientata a sovraperformare il mercato di riferimento". Lo dicono oggi gli analisti di Mediobanca Securities in commento ai conti 2017 di Telecom Italia e al rilascio del nuovo piano 2018-2020 della tlc. "Il piano ideato da Genish sembra focalizzarsi sull'innovazione e sulla qualità come fattore chiave per ottenere un'ulteriore crescita unita ad una maggiore efficienza che dovrebbe tradursi in una buona evoluzione del free cash flow", argomentano gli esperti di piazzetta Cuccia che ritengono un passaggio chiave la separazione della rete che permetterà di sbloccare valore, alleviare le tensioni con Roma e aggiungere ulteriori dettagli di interesse per l'equity story.