Telecom Italia segna nuovi minimi con tonfo di oltre il 5%, analisti vedono ulteriori cali

Titta Ferraro 4 settembre 2018 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un martedì nero per il titolo Telecom Italia, peggior performer del Ftse Mib con un calo di oltre il 5% in area 0,52 euro. Nell’arco degli ultimi 4 mesi il valore di mercato è sceso di oltre il 35 per cento (-25% il saldo da inizio anno).A innescare le vendite sul titolo oggi è stato il downgrade di Exane Bnp Paribas ha ridotto la raccomandazione da neutral a underperform. Il nuovo prezzo obiettivo è 0,38 euro con quindi un potenziale downside del 27% rispetto ai valori attuali. Sul mercato domestico, Exane ritiene che con l’arrivo di Iliad le tariffe sul segmento mobile sono scese ulteriormente con il peggioramento delle prospettive.