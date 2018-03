Telecom Italia scivola in avvio, pesa multa da 4,8 mln per pubblicità ingannevole

Titta Ferraro 19 marzo 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio debole per Telecom Italia. Il titolo cede lo 0,42% a 0,8054 euro. Venerdì sera è arrivata la sanzione Antitrust per pubblicità ingannevole relativa all'offerta commerciale di connettività in fibra ottica.TIM ritiene del tutto infondata la decisione dell’Autorità Antitrust sia nel merito sia nella quantificazione della sanzione, anche a fronte della fattiva collaborazione che l’azienda ha mostrato durante tutto l’iter del procedimento con l’accoglimento dei suggerimenti proposti dall’Autorità. "Il provvedimento risulta lesivo e pregiudizievole dell’immagine e degli interessi di TIM - recita Tim in una nota - e sarà pertanto impugnato dinanzi al TAR del Lazio".