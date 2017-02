Telecom Italia: scatta in cima al listino, management stima +8,6% da nuova manovra tariffaria

Alessio Trappolini 23 febbraio 2017 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia scatta in cima al principale listino di Piazza Affari. Il titolo del gruppo tlc italiano sfruttano le contrattazioni pomeridiana per incrementare i guadagni al +2,23% salendo a 0,776 euro. E’ possibile spiegare la reazione in Borsa con fattori tecnici quali la presenza di un supporto di matrice dinamica ottenuto con i top del 31 agosto e 25 ottobre 2016.



Ieri l’azienda ha comunicato che a partire dal 1 Aprile 2017 il corrispettivo delle offerte e dei servizi di rete fissa saranno computati sulla base di 28 giorni e non più su base mensile. Secondo i calcoli interni dell’azienda ciò potrebbe portare ad un incremento di prezzo corrispondente al +8.6%.



Al momento non è chiaro se l’incremento si andrà ad applicare solo ai servizi retail o anche alla componente business. Per Equita Sim si tratta di una manovra rischiosa perché “se l’adeguamento non sarà seguito dai concorrenti (come invece accadde nel mobile in una analoga occasione) l`impatto calcolato dal management potrebbe essere controbilanciato da disconnessioni di clienti scontenti della manovra. In generale infatti il mercato tende ad apprezzare manovre `more for more` (es. più tariffa ma in cambio di maggiori minuti o Giga) mentre tende a reagire negativamente ai puri incrementi unilaterali”, spiegano gli analisti della Sim milanese.