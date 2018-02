Telecom Italia scatta a +2%, mercato guarda a vendita Persidera e nuovo piano

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Nuovo tentativo di allungo a Piazza Affari per il titolo Telecom Italia, in rialzo di circa due punti percentuali a quota 0,711 euro, miglior performer all'interno del Ftse Mib.Il mercato, in attesa dei conti 2017 e del nuovo piano strategico in arrivo il prossimo 7 marzo, guarda alla cessione di Persidera, società controllata al 70% da Telecom e per il 30% da Gedi. L'offerta congiunta presentata da RaiWay e F2i, stando alle indiscrezzioni stampa, valuterebbe Persidera meno di 250 milioni di euro rispetto ai 350 mln attesi dal colosso tlc.La cessione di Persidera è stata imposta dalla Commissione Europea a Vivendi la scorsa primavera alla luce del controllo de facto di Telecom Italia da parte dei francesi.